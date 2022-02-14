الآثاريين العرب يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمحاضرات عن الأقصى

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن سلسلة من المحاضرات عن الأقصى الشريف فى إطار احتفال العالم العربى والإسلامى بذكرى الإسراء والمعراج يقدمها المركز الإقليمي لآثار القدس والأراضى المحتلة بالمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب ومديره الدكتور علاء شاهين يحاضر بها أون لاين عبر تطبيق زووم نخبة من العلماء والخبراء المتخصصين فى الدراسات المقدسية من الأردن وفلسطين ابتداءً من الاثنين 14 فبراير.



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المحاضرة الأولى تبدأ السابعة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة 14 فبراير ويحاضر بها الدكتور يوسف النتشة مدير مركز دراسات القدس تحت عنوان مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومحيطه.

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والدكتور يوسف النتشه ولد ونشأ في مدينة القدس وتلقى تعليمه الجامعي في القاهرة ولندن، وعمل في السنوات 1983-1992، كمدرس غير متفرغ في جامعة بيرزيت وعدة جامعات فلسطينية محلية، ومنذ منتصف عام 2021 يشغل مديرًا عام لمركز دراسات القدس في جامعة القدس وحصل على درجة الدكتوارة من جامعة لندن، من كلية الدراسات الأسيوية والإفريقية (سواس) في عام 1997 متخصصًا في عمارة القدس العثمانية.



نشر الدكتور النتشه أكثر من ستين مقالًا وبحثًا وكتابًا بالعربية والإنجليزية تعالج التراث المعماري وتاريخ مدينة القدس منها كتاب مسارات من السياحة الرديفة في مدينة القدس وكتاب عن المجمع المعماري لدار الأيتام الاسلامية وصدر له مؤخرًا كتاب عن الحفريات والأنفاق الاسرائيلية في القدس.



ويضيف الدكتور ريحان أن المحاضرة الثانية يوم 17 فبراير لـ خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية / بيت الشرق ويحاضر عن مخاطر الإستطيان في القدس، والمحاضرة الثالثة يوم 21 فبراير ويلقيها الدكتور زيدان الكفافى رئيس جامعة اليرموك الأسبق بعنوان "القدس قبل الاسلام بين المصادر التوراتية والكتابات التاريخية والآثار" والمحاضرة الرابعة يوم 28 فبراير ويحاضر بها الدكتور نظمى الجعبة أستاذ مشارك دائرة التاريخ والآثار، وكان مديرًا مشاركًا لرواق-مركز المعمار الشعبي، ومديرًا للمتحف الإسلامي- الحرم الشريف ويلقى محاضرة بعنوان "حاضر ومستقبل القدس في ظل الأوضاع الراهنة" والمحاضرة الأخيرة يوم 7 مارس ويلقيها المهندس عبد الله العبادى رئيس اللجنة الفنية في اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها ويلقى محاضرة بعنوان "صور من معركة الحفاظ على تراث القدس"

