أخبار الفن| فاروق فلوكس يكشف عن اسمه الحقيقي.. أغاني للمفركشين بعيد الحب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها فاروق فلوكس يكشف عن اسمه الحقيقي، أغاني للمفركشين في عيد الحب ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

احتفلت الاعلامية رضوى الشربينى ، بعيد الحب "الفلانتين" ، على طريقتها الخاصة ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتبت رضوى الشربينى “ ‏إلى كل السناجل حول العالم…عيد استقلال سعيد ”.

لا شك أن عيد الحب، مثلما يمثل بهجة للأحباء والمتزوجين، فهو يؤرق كل «سينجل» أو بمعنى أدق العازب، كما يمثل هذا اليوم كابوسًا مزعجًا لكل من أنهى علاقة حب حملت معه ذكريات بحلوها ومرها، فـ«لو انت سايب حبيبتك أو سايبة حبيبك»، سيتحول هذا اليوم لصالحك لو تم إهداؤه أغنية تنتقم لك في هذه المناسبة، وتعكر صفوه.

حل الفنان فاروق فلوكس، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة عبر قناة ON E الفضائية، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز ما قاله الفنان القدير في لقائه.

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن لقب " فلوكس " الذي اشتهر به ليس حقيقياً كلقب عائلة، و اسمه الحقيقي هو فاروق توفيق صالح مبارك ، ونشأته الاولى كانت بين مركزي مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا.

وأوضح فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أنه في فترة الجامعة قديماً كانت تقام معسكرات للطلاب صيفية من كليات مختلفة لمرسى مطروح وكانت تقام عبر تدشين خيام ".

وكشف أن أحد زملائه في المعسكر من كلية دار العلوم والذي بدى ملامحه وزيه غريبة بعض الشيء حيث كان يرتدي قبعة طول الوقت وسروال وقبقاب حيث مازحته طوال الوقت كنت بقله : يا أقرع مما تسبب في ضيقه حيث قام بالجري ورائي وقلي يا “ فلوكس”.

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