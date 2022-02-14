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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| فاروق فلوكس يكشف عن اسمه الحقيقي.. أغاني للمفركشين بعيد الحب

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها فاروق فلوكس يكشف عن اسمه الحقيقي، أغاني للمفركشين في عيد الحب ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

عيد استقلال سعيد .. رضوى الشربينى تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

احتفلت الاعلامية رضوى الشربينى ،  بعيد الحب "الفلانتين" ، على طريقتها الخاصة ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتبت رضوى الشربينى “ ‏إلى كل السناجل حول العالم…عيد استقلال سعيد ”.

 

أغاني للمفركشين| نجوم لم ينسوا السناجل في عيد الحب

لا شك أن عيد الحب، مثلما يمثل بهجة للأحباء والمتزوجين، فهو يؤرق كل «سينجل» أو بمعنى أدق العازب، كما يمثل هذا اليوم كابوسًا مزعجًا لكل من أنهى علاقة حب حملت معه ذكريات بحلوها ومرها، فـ«لو انت سايب حبيبتك أو سايبة حبيبك»، سيتحول هذا اليوم لصالحك لو تم إهداؤه أغنية تنتقم لك في هذه المناسبة، وتعكر صفوه.

 

كشف عن اسمه الحقيقي| فاروق فلوكس: قدمت أدورا مش راضي عنها.. ودلوقتي قاعد من غير شغل

حل الفنان فاروق فلوكس، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة عبر قناة ON E الفضائية، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز ما قاله الفنان القدير في لقائه.

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن لقب " فلوكس " الذي اشتهر  به ليس حقيقياً كلقب عائلة، و اسمه الحقيقي هو فاروق توفيق صالح مبارك ، ونشأته الاولى كانت بين مركزي  مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا.

وأوضح فاروق فلوكس، في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أنه في فترة الجامعة قديماً كانت تقام  معسكرات للطلاب صيفية  من كليات مختلفة   لمرسى مطروح وكانت تقام عبر تدشين  خيام ".

وكشف   أن أحد زملائه في المعسكر  من كلية دار  العلوم  والذي بدى ملامحه وزيه  غريبة بعض الشيء حيث كان يرتدي قبعة طول الوقت وسروال وقبقاب حيث مازحته طوال الوقت كنت بقله : يا أقرع  مما تسبب في ضيقه   حيث قام   بالجري ورائي وقلي يا “ فلوكس”.

 

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هتعملي عليا مذيعة.. رد مفاجئ من نجوى إبراهيم على مقدمة حفل الدوم

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كشفت الفنانة الشابة أسماء جلال حقيقة زواجها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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