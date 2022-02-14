عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن القومي في اليابان يجتمع لمناقشة الوضع المتعلق بأوكرانيا

صدى البلد

عقد مجلس الأمن القومي في اليابان اليوم /الإثنين/ اجتماعا لمناقشة الوضع المتعلق بأوكرانيا حيث لا تزال التوترات قائمة .
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء كيشيدا فوميو ووزير الخارجية هاياشي يوشيماسا ووزير الدفاع كيشي نوبو وأعضاء آخرين في المجلس التقوا لمدة 30 دقيقة .

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه بعد إطلاعه على آخر التطورات، أصدر كيشيدا تعليماته لوزرائه ببذل كل ما في وسعهم لحماية المواطنين اليابانيين في أوكرانيا وتنسيق الدبلوماسية مع الدول المعنية.

بدوره، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو بأن التوترات الدولية تتصاعد وأن الوضع لا يمكن التنبؤ به ،وأن اليابان ستعمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع للتعاطي بشكل مناسب مع هذه القضية.

وأشار ماتسونو إلى أن بعض شركات الطيران أوقفت بالفعل الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا ،وقد يتم إلغاء جميع الرحلات الجوية داخل وخارج البلاد قريبا .

وأوضح أن حكومة اليابان تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة، مضيفا إلى أن الحكومة تدرس خطوات مختلفة للاستجابة للتطورات المستقبلية .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

إتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل.. غداً

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث تعزيز العمل الدولي لمواجهة المناخ مع مسئولة ألمانية| صور

ارتفعت نسبة أدمانه 10% في عام.. بماذا يشعر متعاطي مخدر الشابو ؟

مسابقة الـ30 ألف معلم 2022|8 تصريحات جديدة عن رابطها واختباراتها وضوابطها

البحر الأسود .. منطقة نفوذ روسيا التي لا ينافسها أحد فيها

العسومي: إصدار وثيقة بـ أبرز تحديات الدول العربية لمناقشتها بمؤتمر 19 فبراير

السيسي: المواطن المصري تحمل الكثير من الصعاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ