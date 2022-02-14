إزالة 147 مخالفة خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عن إزالة ٣٩ مبنى مخالف بإجمالي مساحة ٢٠٣٠.٢٥ متر مربع إلى جانب 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 1 فدان و3 قيراط ، وذلك لتعديهم على أملاك الدولة.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة ١٩ يصل بذلك إلى ١٤٧ حالة بناء مخالف على مساحة ٧٨٤٤.٧١ متر مربع و ٢ فدان و٢٠ قيراط و ١٨.٢ سهم.

وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحتمية التصدي بكل حزم وقوة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعلى رأسها روافد النيل

وأكد محافظ الغربية على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة ١٩ والممتدة خلال الفترة من ٦ وحتى ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ ، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمراكز والمدن والأحياء.

وشدد رحمي على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدي مرة أخرى.

يذكر أن المحافظة خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، قامت بإزالة 321 حالة بناء مخالف داخل قرى ومدن المحافظة بإجمالي مساحة 21 ألف و 970 متر مربع على نهر النيل وروافده وذلك خلال الفترة من 19 يناير وحتى نهاية الشهر الماضي.

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