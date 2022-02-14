بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

كشف إسلام عادل مدير الكرة بمصر للمقاصة، تطورات إصابة لاعب الفريق هشام حافظ خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الإثنين.

وكان التعادل السلبي، قد حسم مواجهة مصر للمقاصة مع طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" لبرنامج "أون تايم": "هشام حافظ تعرض لكدمة قوية جدًا في رأسه فقد على إثرها الوعي، وألوم لاعبي الجيش لأنهم لم يخرجوا الكرة من الملعب، (لو كسبوا مش هيدخلوا الجنة يعني)".

وأضاف: "الأمر كان صعبًا والجهاز الطبي للجيش تدخل، والأطباء مع الإسعاف بذلوا مجهودًا كبيرًا، والحمد لله تم نقل اللاعب للمستشفى".

وبسؤاله "هل كان إصابته فيها بلع للسان؟"، أوضح: "لا أعرف لكنه انتقل للمستشفى".

وقال مراسل قنوات "أون تايم سبورتس" في نهاية اللقاء، أنه تواصل مع الطبيب وأكد له أن اللاعب كان قد بلع لسانه بالفعل.