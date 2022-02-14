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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي عادل: حديث موسيماني عن تجديد تعاقده مع الأهلي عدم احترافية

موسمياني
موسمياني

أكد رامي عادل نجم النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، على أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء  لم يقدم المردود القوي فنياً مع الفريق الأحمر حتى الآن.


وقال عادل لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام:  ماحدث من موسيماني من تصريحات إعلامية عن تجديد تعاقده عدم احترافيه، لابد أن يتحدث في الأمور الخاصة  مع الإدارة فقط وليس على العلن كما فعل.


وأردف:  الأهلي "صبر" على موسيماني فقط لأنه يحقق بطولات.


وأتم رامي عادل : موسيماني لم يقدم المردود المنتظر مع الأهلي على مستوى الأداء حتى الآن.

استقر مسئولو النادي الأهلي على الانتهاء من ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، خلال الساعات المقبلة.

وعاد فريق الكرة من الإمارات بعدما حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالى في عهد المدرب الجنوب أفريقي.

 وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بسبب تأخر تجديد عقد موسيماني رغم المفاوضات التي دارات بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وموييرا زوجة ووكيلة أعمال المدرب الجنوب أفريقي.

رامي عادل النادي الأهلي المقاولون العرب موسيمانى كأس العالم للاندية

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