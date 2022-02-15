السعودية تنفي انتشار الأرز البلاستيك في الأسواق المحلية

نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية مجدداً، وجود منتج الأرز البلاستيكي في الأسواق المحلية، مؤكدة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق.

وذكرت أنها سحبت عينات من بعض المنتجات التي دارت حولها إشاعات بأنها من أنواع الأرز البلاستيكي، وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي والتأكد من الخواص الطبيعية للأرز.

ولفتت إلى أن نتائج تحليل عينات الأرز بيّنت أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.

جدير بالذكر أن هناك شائعات تم تداولها بشأن وجود منتج أرز بلاستيكي في الأسواق يتم تصنيعه من خليط البطاطا والبطاطا الحلوة، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي.