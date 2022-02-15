عملاق نوبيا القادم Nubia Z40 Pro ينافس هواتف آيفون 12 بميزة تصدر لأول مرة

تعتزم شركة Nubia نوبيا إطلاق مجموعة هواتف Nubia Z40 الجديدة من الفئة الرائدة، حيث من المقرر أن يتم إطلاقها قريبا في الأسواق، مشتملة على هاتفين رئيسيين هما النسخة العادية Nubia Z40 و النسخة المميزة Nubia Z40 Pro .

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Nubia Z40 Pro الرائد سيصدر بميزة تصدر لأول مرة في هواتف الأندرويد الذكية وهى تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسية، حيث سيشهد الهاتف زمنا قياسيا في الشحن.



وتعتبر شركة Nubia هى أول شركة هواتف أندرويد تقوم بتقديم ميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسية بعد شركة آبل الأمريكية التى قدمت الميزة مع هواتف iPhone 12 آيفون 12 .



وسيحصل هاتف Nubia Z40 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن اللاسلكي المغناطيسية بقوة 50 واط أو 65 واط ، من خلال شاحن ممغنط يوضع على ظهر الهاتف ليشحن لاسلكيا.



وستقدم شركة Nubia هاتفها الرائد Nubia Z40 Pro ، كاميرا خلفية ثلاثية تتميز بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر سوني IMX686 ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة ثانية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة السرعة مع مجال رؤية 120 درجة، مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x .



وسيعمل هاتف Z30 Pro، بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 8 Gen 1 ، مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 16 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل.