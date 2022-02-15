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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتحاد النقابات الفنية: فيلم "بشتقلك ساعات" ليس مصريا ولا علم لنا به

صدى البلد

أثار فيلم "بشتقلك ساعات" جدلا واسعا خلال الساعات الماضية ،حيث يشارك فى قسم forum على هامش فعاليات الدورة 72 من مهرجان برلين الدولى ،وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين رجلين.

وصرح اتحاد النقابات الفنية بأن الفيلم ليس مصريا، ولم  يتم عرضه على جهاز رقابة المصنفات الفنية وأن النقابة ليس لديها علما بهذا العمل . 

معلومات عن فيلم “ بشتقلك ساعات”

فيلم بشتقلك ساعات، من إخراج محمد شوقي حسن وهومخرج مصري يقيم في ألمانيا.

تدور أحداث الفيلم حول قضية المثلية الجنسية، عبر قصة حب تنشأ بين رجلين .

الفيلم من إنتاج لبناني ألماني مشترك، وشارك في إنتاجه كلا من محمد شوقي حسن، وماكسيميليان هاسلبرجر، وهشام مارولد، وكريم مارولد، وبالتازار بوسمان.

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54 إصابة بفيروس كورونا بين ضيوف مهرجان برلين السينمائي الدولي

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مركز السينما العربية يشارك في مهرجان برلين السينمائي للسنة الثامنة

افتتاح مهرجان برلين 

افتتحت مساء الخميس النسخة 72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي وسط أجواء هادئة وقيود حازمة بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أعاقت خطط الاحتفال هذا العام، وتسببت في تقليص أعداد الحضور. 

حضر حفل افتتاح مهرجان برلين حوالي 800 شخص فقط، وهو عدد أقل من نصف السعة العادية لمكان إقامة الافتتاح، ولكن برغم كل هذه القيود إلا أن قدرتهم على تقديم هذا الحدث في موعده يمنح صناعة السينما أملا كبيرا بحسب موقع فاريتي. 

وحرصت وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية في كلمتها على التأكيد على المعنى الإيجابي لإقامة مهرجان برلين في ظل الظروف الحالية، رغم كل القيود والإجراءات المفروضة، معبرة عن سعادتها لإقامته في موعده. 

كما رحبت كلاوديا روت  بطاقم الأطباء والتمريض الحاضرين لحفل الافتتاح مشيدة بهم كممثلين عن الأطقم الطبية التي بذلت جهدا كبيرا منذ بداية الجائحة للحفاظ على الحياة ومنحهم الحضور ترحيبا حارا. 

وتبع حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم Peter von Kant الناطق باللغة الفرنسية، وهو من بطولة إيزابيل أدجاني ودينيس مينوشيت، وهنا شيجولا، وهو من تأليف المخرج فرانسوا أوزون.

مهرجان برلين الدولى بشتقلك ساعات افتتاح مهرجان برلين معلومات عن فيلم “ بشتقلك ساعات” أخبار الفن العالمي

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