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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور منحنا الثقة

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: الدورة الثامنة تحدي بالنسبة لنا

صدى البلد

أكد المخرج محمد سعدون، مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصيىر، أن الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كانت بمثابة تحدي، بعدما قرروا إضافة مسابقة دولية هذا العام.

وتابع محمد سعدون في تصريحات خاصة لكاميرا موقع صدي البلد، أنهم استطاعوا كسب ثقة صناع الأعمال في المنطقة العربية، لذا اتخذوا القرار العام الماضي بالتوسع وتقديم مسابقة دولية تضم دول لم تكن تشارك مثل الصين وأمريكا.

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غداً.. ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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مناقشة مع 3 مخرجين في اليوم الثاني لعروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

واستطرد محمد سعدون: “دور العرض السينمائية من أكثر الأشياء التي تمثل تحديا بالنسبة لنا، فقد حرصنا منذ اللحظة الأولي علي تقديم العروض في سينمات وتكون قربية من الجمهور السكندري العادي، وفي الحقيقة الجمهور منحنا تلك الثقة وأصبح يحرص على الحضور أينما كنا”.

وأضاف محمد سعدون: "بلاشك أن هناك أشخاصا داعمين للمهرجان، وعلي رأسهم وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ومستشارها لشئون السينما د. خالد عبد الجليل ود. محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، والمنتج وائل عبد الله الذى نعرض في سينما مترو التابعة له هذا العام. 

 

محمد سعدون مدير مهرجان الاسكندرية مهرجان الاسكندرية للفيلم القصيىر الدورة الثامنه من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير أفلام مهرجان الاسكندرية

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