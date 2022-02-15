اتحاد الكرة عن موعد مباراة مصر والسنغال: في كل الأحوال لاعبينا رجالة

الكرة بيزنس..

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، إن كل المباريات في تصفيات كأس العالم النهائية على جميع المنتخبات بنفس كل التفاصيل، مؤكدة أن هذه الطريق تعود لأسباب مختلفة ومنها حسابات تسويقية، ونقل وبث وأقمار صناعية.

وأضاف وليد العطار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أنه تم التقدم بطلب بتأجيل آخر مباراة ليوم زيادة، متابعا أن "الكرة بقت صناعة وبيزنس".

وتابع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم: “قدمنا طلب لتأجيل المباراة لتتيح يوم راحة اللاعبين ولكن في كل الأحوال لاعبينا رجالة”.

وتمني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وصول منتخب مصر لكرة القدم لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.



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