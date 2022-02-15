عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل إصلاحات اجتماعية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.

وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.

وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الثلاثاء إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وفقا لوكالة “رويترز”.

ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إن الإصلاحات الاقتصاية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل الاتحاد العام للشغل الذي له دور مؤثر، حتي يمكن تأمين اتفاق.

وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق هذا الشهر أن تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد في أبريل نيسان.
 

للحد من الفساد.. رئيس تونس يقرر تشكيل لجنة تدقيق في الأموال المنهوبة

تونس.. كورونا يعصف بسكان ولاية سليانة

تونس الحكومة التونسية البنك الدولي صندوق النقد إصلاحات الأموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

ترشيحاتنا

الموسيقيين: مسح عمر كمال للفيديوهات أكبر دليل على أنه مخطيء

34.4 مليار جنيه إيرادات إيسترن كومباني خلال 6 شهور.. تفاصيل

دراسة: شرب ثلاثة أكواب من القهوة كل يوم يطيل من عمرك

رسميا .. طرح سيارة هيونداي i10 الجديدة كلياً بالسوق المصرى

لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم و فضل صيامها ؟.. معلومات لا يعرفها الكثير

البنتاجون: أمريكا تشعر بالقلق من دعم الصين لـ روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش| كم مرة تزوجت ؟.. و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

ملاك الرحمة.. تفاصيل جديدة حول مصرع الطبيبة آلاء ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ