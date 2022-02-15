معاون وزير الصحة: جراحة العيون تستحوذ على النصيب الأكبر بقوائم الانتظار

قال أكرم سامي معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، إن مبادرة " القضاء على قوائم انتظار الجراحات " تعتبر من أولي المبادرات الصحية التي تم تدشينها بداية من عام 2018 من أجل تقليل العبء علي المواطن المصري وعدم تحمله أي أعباء مالية .

وأضاف اكرم سامي خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة كان لها أهداف رئيسية أولها عدم وجود أي قوائم انتظار في المستشفيات في 12 تخصص مختلفين في الجراحات وهذا من اجل توفير حياه كريمة للمواطنين بالإضافة إلي أنشاء قاعدة بيانات صحية نستطيع من خلالها مراقبة تقديم الخدمات الصحية .

وأوضح أكرم سامي، أنه منذ عام 2018 حتي اليوم تم نحو اكثر من مليون و 91 الف أجراء في 11 تخصص مختلفين، مؤكدا أن جراحة العيون تستحوذ علي النصيب الأكبر بحوالي 410 الف أجراء جراحي .