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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها بكتريا الأمعاء... أسباب خفية لالتهاب المسالك البولية للحامل

صدى البلد

ما هي أسباب وعوامل الخطر من التهاب المسالك البولية أثناء الحمل؟
 

بخلاف التغيرات الهرمونية ، فيما يلي بعض أسباب وعوامل الخطر للإصابة بالتهاب المسالك البولية أثناء الحمل هي

البكتيريا من الأمعاء: يمكن أن تأتي البكتيريا القولونية ، وهي البكتيريا المسببة لمرض المسالك البولية الأكثر شيوعًا ، من الأمعاء لأن المستقيم يقع بالقرب من مجرى البول.

البكتيريا من الأمعاء: بعض البكتيريا ، مثل المكورات العقدية من المجموعة ب ، هي جزء من ميكروبيوتا الأمعاء وقد تسبب التهاب المسالك البولية.
الجماع: الجماع أثناء الحمل قد يسبب التهاب المسالك البولية بسبب دفع البكتيريا بالقرب من المهبل إلى مجرى البول.
 

كيف يتم تشخيص التهاب المسالك البولية أثناء الحمل؟
 

يتم إجراء تشخيص عدوى المسالك البولية بشكل روتيني خلال جميع الزيارات السابقة للولادة باستخدام عينات بول للأمهات الحوامل. ثم يتم فحص العينة بحثًا عن خلايا الدم البيضاء أو البكتيريا علاوة على ذلك ، تحدد مزرعة البول واختبار الحساسية للمضادات الحيوية نوع البكتيريا والاستجابة للمضادات الحيوية. بناءً على الاختبارات ، قد يتم وصف دورة من المضادات الحيوية لك.


 

تُستخدم اختبارات التصوير التشخيصي التالية لفهم مدى العدوى والأضرار التي تسببها عدوى المسالك البولية أثناء الحمل.

الموجات فوق الصوتية : تستخدم الموجات الصوتية لإنشاء خريطة ثنائية الأبعاد لجزء الجسم. يساعد الطبيب على فهم انسداد المسالك البولية بشكل أفضل وإجراء التشخيص التفريقي.
التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) : التصوير بالرنين المغناطيسي هو طريقة غير جراحية للتصوير باستخدام الإشعاع غير المؤين وهو آمن للاستخدام أثناء الحمل. يولد صورًا واضحة للمنطقة المصابة.

التصوير المقطعي المحوسب (CT) : يولد مسحًا ثلاثي الأبعاد للمسالك البولية لتحديد الكتل أو الحصوات. على الرغم من أن التصوير المقطعي المحوسب ليس هو الطريقة المفضلة أثناء الحمل ، فقد يقوم الطبيب بتقييم نسبة المخاطرة إلى الفائدة وإجراء مكالمة.
 

ما هي خيارات علاج التهاب المسالك البولية أثناء الحمل؟
 

يمكن علاج التهاب المسالك البولية بالمضادات الحيوية. سيقرر طبيبك نظام العلاج المناسب لك ، وقد تتعافى في غضون أسبوع.
 

بعض المضادات الحيوية الآمنة المستخدمة لعلاج التهاب المسالك البولية أثناء الحمل هي .

حمض أموكسيسيلين كلافولانيك
الاريثروميسين
البنسلين
سيفالكسين
نتروفورانتوين
فوسفوميسين
 

ما هي العلاجات المنزلية لعلاج التهاب المسالك البولية أثناء الحمل؟

 

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في التعافي من التهاب المسالك البولية أثناء الحمل  :

اشرب الكثير من الماء
تناول عصير التوت البري وفيتامين سي

التبول عند ظهور الإلحاح
استخدم الملابس الداخلية القطنية الفضفاضة
امسحي من الأمام إلى الخلف في المرحاض
تجنب منتجات النظافة النسائية المعطرة أو المزعجة
اتباع نظام غذائي صحي ومغذي
مارس عادات صحية جيدة

 

كيف تمنع التهاب المسالك البولية أثناء الحمل؟
 

فيما يلي بعض التدابير الوقائية لتقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية أثناء الحمل :
 

تجنب الأطعمة المكررة والكافيين والكحول
تناول مكملات فيتامين سي
التبول قبل الجماع وبعده
حافظ على نظافة المنطقة التناسلية
لا تستخدم حوض الاستحمام لفترات طويلة
 

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