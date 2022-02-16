بفستان جذاب..نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي في الفيديو بفستان قصير، مما نال إعجاب متابعيها.

نوال الزغبى

وكانت نوال الزغبي خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت نوال في إطلالتها وهي ترتدي بلوزه باللون الأبيض وبنطلون أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط.

ونشرت نوال جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وأبدي جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها.

ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".