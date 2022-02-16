لشباب دائم.. طرق علاج تجاعيد البشرة ومشاكلها عند السيدات

يعد الجمال هو أحد معايير جمال وجه المرأة، وتعد هذه المعايير أمرا ضروريا للغاية مهما تقدمت من العمر وتبحث الكثير من السيدات عن طرق وتقنيات تجميلية يمكن الاستعانة بها.



وأوضحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن تحقيق معايير الجمال أصبح أمرا سهلا مع وجود العديد من التقنيات المختلفة التي وضعت حلولا لجميع المشاكل التي قد تتعرض لها المرأة.



وأشارت الدكتورة داليا شهاب إلي أن تجاعيد الوجه أصبح حلها سهلا بواسطة البوتكس الذي يعتبر حلا بسيطا وسريعا وفعالا، حيث لا تزيد مدة الجلسة عن 15 دقيقة على الأكثر ونحصل على نتيجة فعالة، ويعتبر البوتكس مادة باسطة للعضلات وتستمر نتائجها لمدة 8 شهور، كما أنه يمكن استخدام البوتكس أيضا للرقبة بمقدار معين على حسب العمر والحالة، للحصول على رقبة مشدودة وجذابة وليس بها أي تجاعيد أو ترهل في الجلد.



وأوضحت الدكتورة داليا شهاب أن استخدام البوتكس لا تقف على شد تجاعيد الوجه فقط ولكن يعتبر علاجا فعالا أيضا في حالات فرط تعرق الإبطين و الكفين والقدمين، ويعتبر بديلا للعمليات الجراحية كحل سريع وآمن.



وفي السياق ذاته، أكدت الدكتور داليا شهاب أنه مع التقدم في العمر وفقدان الوزن يحدث ترهل للبشرة ويظهر الخط المزعج بين الأنف والفم الذي يسمي "nasolibial folds " ولحل تلك المشكلة يتم استخدام تقنية الشد باستخدام جهاز الهايفو أو بالخيوط الجراحية والذي يتم في مدة لا تزيد عن نصف ساعة وتحصل بعدها المرأة على نتائج تظهر في خلال أسبوع بعد الجلسة من الهايفو أو الخيوط الجراحية.



أما بالنسبة للقضاء على ترهل البشرة أو علاج مشاكل الشفايف لإعطاء مظهر جذاب فيتم استخدام الفيلر الذي يعتبر من الحلول البسيطة التي يتم إجراؤها في مدة لا تزيد عن 20 دقيقة.



وفي نهاية حديثها حذرت الدكتورة داليا شهاب من التعامل مع غير المتخصصين في مجال التجميل بصفة عامة ومجال حقن البوتكس والفيلر والخيوط والهايفو بشكل خاص حيث ينتج عن ذلك الكثير من المشاكل التي من الصعب حلها.