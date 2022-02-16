حياة كريمة..جامعة الوادى الجديد تطلق قوافل بيطرية وراعية مجاناً بالقرى الأكثر احتياجا

تطلق جامعة الوادى الجديد سلسة من القوافل البيطرية والزراعية والإرشادية المجانية بقرى المحافظة الأكثر احتياجا ضمن المباردة الرئاسية حياة كريمة.

وذلك تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة.

وقال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان إدارة الجامعة حريصة على تقديم خدماتها البيطرية والزراعية الإرشادية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة وهو ما يأتي فى إطار مساهمة جامعة الوادى الجديد فى المبادرات الرئاسية

التى اطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة ) ودعم وتنمية القرى الأكثر احتياجا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية والزراعية الإرشادية المجانية لمربى التروة الحيوانية والداجنه بتلك القرى والمراكز مما يسهم في زيادة الوعي البيطري لديهم وكذلك الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها

والتوسع في الرقعة الزراعية وارشاد المزارعين بالمحاصيل التى تجود زراعتها بالوادى الجديد.

واضاف رئيس الجامعة ان القوافل البيطرية والزراعية والتى ستجوب القرى بالمحافظة سيقوم بالإشراف عليها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتى الزراعة والطب البيطرى وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

ولفت الى ان القوافل البيطرية والزراعية الارشادية ستبدا فى الفترة 19 وحتى 24 من فبراير الجارى للكشف على الثروة الحيوانية والداجنه وتقدم مجموعة الندوات الإرشادية الزراعية بهدف النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والتوسع فيها وتقديم ندوات إرشادية بيطرية لمربى التروة الحيونية بهدف تنميتها والحفاظ عليها خالية من الامراض الوبائية والرد على استفسارات المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بقرى الوادى الجديد.