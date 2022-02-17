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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي باليسيد 2023 تظهر أثناء اختبارها بشكل جديد

هيونداي باليسيد موديل
هيونداي باليسيد موديل 2023

أعلنت شركة هيونداى الكورية الجنوبية ، منذ فترة عن تجهيزيها لاصدار جديد من طراز باليسيد سيكون موديل 2023 ، بعد النجاح الكبير لها فى الأسواق العالمية، بعد أن باعت 86,539 نسخة في العام الماضي في أمريكا لوحدها.

هيونداي باليسيد موديل 2023

وبالفعل مؤخرا ظهرت السيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 ، فى صور تجسسية جديدة لها، اثناء اختبارها في أجواء ثلجية، وتظهر السيارة بتمويهات كثيفة لكن تصميمها التطوري يظهر كلياً.

هيونداي باليسيد موديل 2023

وظهرت السيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 ، فى الصور التجسسية بمصابيح محدثة وما يبدو أنه شبك أمامي يعكس المستخدم في توسان وسانتا كروز، وبالرغم من التمويهات الكثيفة في الخلف، و المصابيح الخلفية الجديدة وربما المصد الخلفي المحدث ، و عاكس كامل العرض أو شريط ضوئي ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتوفر في النسخة الإنتاجية أم لا.

هيونداي باليسيد موديل 2023

وكشفت صور قديمة تجسسية للسيارة ، عن تفاصيل مقصورتها الداخلية التى ستحصل على أجهزة قياس رقمية قائمة بذاتها بجانبها نظام ترفيهي مألوف المظهر، كما تتميز بعجلة قيادة جديدة وفتحات تهوية رفيعة.

هيونداي باليسيد موديل 2023

ولم تعلن شركة هيونداي ، عن اى تفاصيل عن محرك السيارة باليسيد موديل 2023 ، ولكن من المؤكد انها ستكون اقوى من محرك V6 سعة 3.8 لتر يولد قوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات مع نظام دفع كُلي اختياري ، الذى يستخدم فى الاصدارات السابقة .

هيونداي هيونداي باليسيد باليسيد موديل 2023 هيونداي باليسيد موديل 2023 صور تجسسية

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