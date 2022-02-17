هيونداي تمدد عروض 2022 لسياراتها الجديدة فى السعودية.. تعرف عليها

أطلق وكيل شركة هيونداى الكورية الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ، فى شهر يناير الماضى ، عروض بداية العام الجديد 2022 المميزة على اغلب طرازات هيونداي موديل 2022 .

ولكن أعلن مؤخرا وكيل هيونداى فى السعودية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عن تمديد عروض بداية العام الجديد 2022 على اغلب طرازات هيونداي 2022، لاتاحت الفرصة لعملائها ليبدأوا عامهم الجديد بالتغيير واختيار البرامج الذكية المناسبة والمرنـة في الوقت نفسه .

وتكمن عروض هيونداى على سياراتها موديل 2022 ، فى الشراء بدون دفعة أولــى وبدون رسوم ادارية ، مع صيانة مجانية لبعض موديلات هيونداي منها سوناتا وازيرا وكونا وباليسيد .

بالاضافة الى ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو مسافة 100 ألف كلم مع تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة عام.

وذكرت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداى ، ان الطرازات التي سيشملها العرض هي موديلات 2022 منها النترا ، سوناتا، أزيرا، كونا و باليسيد وتندرج هذه الحملة لتلبية احتياجات العملاء حيث وضعت بمتناولهم العروض التمويلية المناسبة مع انطلاق العام الجديد .

كما يشمل طراز كونا عروض على الصيانة المجانية لموديل 2022، فئة سمارت صيانة مجانية لمدة سنة أو 20 الف كلم، فئة كمفورت ، بريميوم التيمايت صيانة مجانية لمدة سنتين أو 60 الف كلم .

وايضا طراز سوناتا وازيرا مع صيانة مجانية لمدة سنه أو 20 الف كلم ، بالاضافة لسيارات ستاريا 2022 ، تظليل عازل مجاني.