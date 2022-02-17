المجلس الأعلى للثقافة يوافق على تعديل 3 مواد في لائحته

ترأست الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاجتماع 66 للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والصحة والسكان، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير والشباب والرياضة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس من الشخصيات العامة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

وكانت الجلسة قد استهلت بالتصديق على محضر الاجتماع السابق المدرج بجدَول الأعمال، وتم مناقشة المقترح الخاص بضم جهات لها حق الترشيح لجوائز الدولة أن على تفوض وزيرة الثقافة لتشكيل لجنة مختصة لدراسة ومراجعة الضَوابط والمعايير المتعلقة بحق الجهات المتقدمة للترشيح لجوائز الدولة، ويعهد إليها بوضع المعايير المناسبة للجهات العربية التي لها حق الترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب بدء من العام المقبل.

خدمة المبدعين

كما تم الموافقة على التعديلات المقترحة لعدد من المواد التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس وهي مواد 43 -47 -51، على جانب مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بالحركة الثقافية المصرية وخدمة المبدعين الذين يمثلون قوة مصر الناعمة وحائط الصد ضد الأفكار المتطرفة والهدامة.