عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المجلس الأعلى للثقافة يوافق على تعديل 3 مواد في لائحته

صدى البلد

ترأست الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاجتماع 66 للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والصحة والسكان، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير والشباب والرياضة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس  من الشخصيات العامة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

وكانت الجلسة قد استهلت بالتصديق على محضر الاجتماع السابق المدرج بجدَول الأعمال، وتم مناقشة المقترح الخاص بضم جهات لها حق الترشيح لجوائز الدولة أن على تفوض وزيرة الثقافة لتشكيل لجنة مختصة لدراسة ومراجعة الضَوابط والمعايير المتعلقة بحق الجهات المتقدمة للترشيح لجوائز الدولة، ويعهد إليها بوضع المعايير المناسبة للجهات العربية التي لها حق الترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب بدء من العام المقبل.

txt

في ذكرى يناير..ياسر رزق وسنوات الخماسين.. كيف كان اللقاء الأول مع اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي؟|عروض كتب

txt

ترسيخ المواطنة ودور الشباب بثقافة أسيوط

txt

بينهم مصريون.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الطيب صالح

خدمة المبدعين

كما تم الموافقة على التعديلات المقترحة لعدد من المواد التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس وهي مواد 43 -47 -51، على جانب مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بالحركة الثقافية المصرية وخدمة المبدعين الذين يمثلون قوة مصر الناعمة وحائط الصد ضد الأفكار المتطرفة والهدامة.

الدكتورة ايناس عبد الدايم المجلس الأعلى للثقافة الدكتور عادل عبد الغفار الدكتور طارق شوقي الدكتور أشرف صبحي الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل منخفض "الأخدود العلوي" الذي يضرب البلاد الجمعة.. فيديو

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

ترسيخ المواطنة ودور الشباب بثقافة أسيوط

بينهم مصريون.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الطيب صالح

"الموروث الاقتصادي والإدارة المالية".. كتاب جديد لـ محمد القصاص

"مأثورات شعبية من محافظة قنا".. كتاب جديد لـ حمدي عمارة

الليث بن سعد وأثره في الفقه الإسلامي بثقافة أسيوط

حفل فرقة موالي لإحياء أغاني التراث والفن الشعبي.. الخميس ببيت السناري

حياة ممتدة.. من هو الشيخ مصطفى عاصي الذي وُضع اسمه ضمن مشروع «عاش هنا»؟

انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة

ترشيحاتنا

عقب هدفه أمام إنتر ميلان.. محمد صلاح ثالث هدافي دوري أبطال أوروبا

أكرم توفيق يسافر إلى قطر لبدء برنامجه العلاجي.. تفاصيل

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

الإمارات تصدر 5 فئات من تأشيرات الإقامة الطويلة دون كفيل

أرقام وإحصائيات محمد صلاح عقب هدفه بمرمى إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كله اجتهادات.. محمد أبوجبل يحسم الجدل حول قرب انضمامه للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ