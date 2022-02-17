عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 19.. مراكز المنيا تزيل 49 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، 23 حالة تعد على أملاك الري بمساحة 1298 مترا مربعا، و4 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 860 مترا مربعا، و8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط، كما تمت إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية شلقام، بالإضافة لإزالة 3 خزانات مواد بترولية مخالفة بدون ترخيص بقرية ابشاق، بالإضافة لإزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركزي سمالوط مغاغة، 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، منها 3 حالات إيقاف أعمال بناء بمركز سمالوط، وحالة إزالة تعديات بمركز مغاغة.

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي تعدي على الأراضى الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية تعديات على الأراضي الزراعية الموجة 19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لتصحيح جنس طفل ذكر إلى أنثى بالمنيا.. شاهد

لمدة شهر..غلق طريق ترعة سري من كوبري بلنصورة حتى أبو قرقاص بالمنيا

إنهاء الخدمة بين تطور الحماية التشريعية وفاعلية الرقابة القضائية في رسالة دكتوراة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على نتيجتك الآن

نوعية المنيا تقيم معرضها الإلكتروني الأول بعنوان "حكاية ضوء" لاستعراض مشروعات "حياة كريمة"

محافظ المنيا يكرم أسر الشهداء والمصابين في يوم الشهيد

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يشهد دخول الغاز والانترنت بأحد منازل قري حياة كريمة بملوي

ترشيحاتنا

4 شرائح لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها قبل مناقشتها بالنواب الأسبوع المقبل

منتخب الريشة الطائرة يصعد لنهائي بطولة إفريقيا في أوغندا

الأحمدين الأبرز ..نبيل الحلفاوي: 4 أسماء يجب أن ينضموا للمنتخب الوطني

وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يتوقف ..ماذا تريد تل أبيب من دمشق؟

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 17 فبراير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ