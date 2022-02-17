الموجة 19.. مراكز المنيا تزيل 49 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، 23 حالة تعد على أملاك الري بمساحة 1298 مترا مربعا، و4 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 860 مترا مربعا، و8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط، كما تمت إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية شلقام، بالإضافة لإزالة 3 خزانات مواد بترولية مخالفة بدون ترخيص بقرية ابشاق، بالإضافة لإزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركزي سمالوط مغاغة، 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، منها 3 حالات إيقاف أعمال بناء بمركز سمالوط، وحالة إزالة تعديات بمركز مغاغة.