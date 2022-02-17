عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفاصيل الكاملة لتصحيح جنس طفل ذكر إلى أنثى بالمنيا.. شاهد

الفريق الطبي لجراحة
الفريق الطبي لجراحة الأطفال بالمنيا

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا مع الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا لمعرفة تفاصيل نجاح إجراء عملية جراحية لتصحيح جنس طفل ذكر  3 سنوات وتحويله إلى جنسه الطبيعي والأصلي الأنثى بمعاونة فريق من الأطباء.

قال الدكتور محمد عبد الرحمن أنه تم إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة والعرض على الطب الشرعي الذي أقر بصحة التشخيص، وصدور الحكم القضائي بتغيير نوع الطفل واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل نوعها الجديد.

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يشهد دخول الغاز والانترنت بأحد منازل قري حياة كريمة بملوي

فريق طبي بجامعة المنيا ينجح في تصحيح جنس طفل عمره 3 سنوات .. وزرع قرنية كاملة لمريضة بمستشفى الرمد ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

فريق طبي بجامعة المنيا ينجح في تصحيح جنس طفل عمره 3 سنوات

زرع قرنية كاملة لمريضة برمد المنيا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

txt

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على نتيجتك الآن

txt

نوعية المنيا تقيم معرضها الإلكتروني الأول بعنوان "حكاية ضوء" لاستعراض مشروعات "حياة كريمة"

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تشهد نقلة نوعية وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي مؤكدا ان أهمية الجراحة تاتي لكونها جراحة نوعية دقيقة تمثل قفزة في المستوي التقني لجراحي الأطفال بالجامعة

وأوضح أن الجامعة تقوم بتقديم كامل دعمها للجراحات النوعية المتخصصة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

وأشار إلى أن الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق وخريطة جينية ومنظار بطن جراحي ومنظار مثانة والتي أثبتت جميعها تشخيص الحالة على أنها أنثى، ولكنها تحوي أعضاء تناسلية ذكورية نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقي أثناء فترة الحمل.

أوضح الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا وقائد الفريق الذي أجرى الجراحة، بأن الطفل استغرق تحضيره للجراحة ما يقارب من 6  أشهر، وبعدها تم اجراء الجراحة لتصبح طفلة أنثى مكتملة الأنوثة قادرة فيما بعد على الزواج والانجاب.

وأشار إلى أن الجراحة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد وتوضح المستوى الملحوظ في تقدم جراحين الأطفال.

وقدم الدكتور محمد عبد الرحمن الشكر للدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة على الدعم المتواصل والمستمر للمستشفيات الجامعية والدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الذين قدما كافة الدعم اللازم لإجراء الجراحة وكذلك الفريق الطبي لوحدة جراحة الأطفال الدكتور محمد ربيع رئيس الوحدة والدكتور عمرو حمدي رئيس أقسام الجراحة بالوحدة والدكتور خلف ياسين مدرس جراحة الأطفال والدكتور محمد حسان مدرس مساعد جراحة الأطفال والدكتور عمرو مصطفى المصري والدكتور  محمد كمال نواب جراحة الأطفال ودكاترة التخدير الدكتور محمد جلال والدكتور محمد ياسين والدكتورة فاطمة يحيى والدكتور إسلام شداد  والدكتور محمد صلاح البدري أستاذ المسالك بالجامعة والدكتور محمد حسان نائب المسالك والدكتورة نورا البكري مدرس الغدد الصماء في الأطفال والتمريض كريم علاء ومحمد صلاح كما أتقدم بالشكر إلى أسرة الفتاة لتحملهم مشقة الجراحة. 
 

 

FB_IMG_1644983891870
FB_IMG_1644983891870
FB_IMG_1644963527952
FB_IMG_1644963527952
FB_IMG_1644963438903
FB_IMG_1644963438903
المنيا المستشفيات الجامعية عملية جراحية الطب الانوثة اجراء عملية جراحية لزواج والإنجاب مستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا 6 شهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

موضوعات متعلقة

لمدة شهر..غلق طريق ترعة سري من كوبري بلنصورة حتى أبو قرقاص بالمنيا

إنهاء الخدمة بين تطور الحماية التشريعية وفاعلية الرقابة القضائية في رسالة دكتوراة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على نتيجتك الآن

نوعية المنيا تقيم معرضها الإلكتروني الأول بعنوان "حكاية ضوء" لاستعراض مشروعات "حياة كريمة"

محافظ المنيا يكرم أسر الشهداء والمصابين في يوم الشهيد

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يشهد دخول الغاز والانترنت بأحد منازل قري حياة كريمة بملوي

فريق طبي بجامعة المنيا ينجح في تصحيح جنس طفل عمره 3 سنوات .. وزرع قرنية كاملة لمريضة بمستشفى الرمد ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة نقل وزرع الأعضاء البشرية دون ترخيص

الأهلي والهلال السوداني.. حكاية ملعب "منحوس" لم يفز عليه الأحمر من قبل

صحيفة إسرائيلية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض يصعب استهدافها

بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

بسبب "بونات" الوقود.. إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ