التفاصيل الكاملة لتصحيح جنس طفل ذكر إلى أنثى بالمنيا.. شاهد

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا مع الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا لمعرفة تفاصيل نجاح إجراء عملية جراحية لتصحيح جنس طفل ذكر 3 سنوات وتحويله إلى جنسه الطبيعي والأصلي الأنثى بمعاونة فريق من الأطباء.

قال الدكتور محمد عبد الرحمن أنه تم إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة والعرض على الطب الشرعي الذي أقر بصحة التشخيص، وصدور الحكم القضائي بتغيير نوع الطفل واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل نوعها الجديد.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تشهد نقلة نوعية وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي مؤكدا ان أهمية الجراحة تاتي لكونها جراحة نوعية دقيقة تمثل قفزة في المستوي التقني لجراحي الأطفال بالجامعة

وأوضح أن الجامعة تقوم بتقديم كامل دعمها للجراحات النوعية المتخصصة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

وأشار إلى أن الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق وخريطة جينية ومنظار بطن جراحي ومنظار مثانة والتي أثبتت جميعها تشخيص الحالة على أنها أنثى، ولكنها تحوي أعضاء تناسلية ذكورية نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقي أثناء فترة الحمل.

أوضح الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا وقائد الفريق الذي أجرى الجراحة، بأن الطفل استغرق تحضيره للجراحة ما يقارب من 6 أشهر، وبعدها تم اجراء الجراحة لتصبح طفلة أنثى مكتملة الأنوثة قادرة فيما بعد على الزواج والانجاب.

وأشار إلى أن الجراحة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد وتوضح المستوى الملحوظ في تقدم جراحين الأطفال.

وقدم الدكتور محمد عبد الرحمن الشكر للدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة على الدعم المتواصل والمستمر للمستشفيات الجامعية والدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الذين قدما كافة الدعم اللازم لإجراء الجراحة وكذلك الفريق الطبي لوحدة جراحة الأطفال الدكتور محمد ربيع رئيس الوحدة والدكتور عمرو حمدي رئيس أقسام الجراحة بالوحدة والدكتور خلف ياسين مدرس جراحة الأطفال والدكتور محمد حسان مدرس مساعد جراحة الأطفال والدكتور عمرو مصطفى المصري والدكتور محمد كمال نواب جراحة الأطفال ودكاترة التخدير الدكتور محمد جلال والدكتور محمد ياسين والدكتورة فاطمة يحيى والدكتور إسلام شداد والدكتور محمد صلاح البدري أستاذ المسالك بالجامعة والدكتور محمد حسان نائب المسالك والدكتورة نورا البكري مدرس الغدد الصماء في الأطفال والتمريض كريم علاء ومحمد صلاح كما أتقدم بالشكر إلى أسرة الفتاة لتحملهم مشقة الجراحة.



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