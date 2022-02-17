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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تسجل تبادل إطلاق نار شرق أوكرانيا

تبادل إطلاق نار
تبادل إطلاق نار شرق أوكرانيا

اتهم الانفصاليون الموالون لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، اليوم الخميس، بعضهم البعض بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار واستخدام أسلحة ثقيلة بما في ذلك قذائف المورتر والمدفعية، مما زاد من حدة التوترات بين موسكو وكييف.

وقال شاهد عيان لرويترز إنه تم سماع  صوت قذيفة في منطقة قرب مطار دونيتسك وقرية إلينوفكا بشرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من روسيا.

وبدورها، قالت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الخميس، إنها سجلت تبادلا لإطلاق النار في شرق أوكرانيا وفقا للطرفين.

واتهم الانفصاليون في شرق أوكرانيا كييف بالسعي لتصعيد النزاع في شرق أوكرانياـ مشيرين إلى أن الوضع تفاقم على خط الاشتباك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

نفت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، الاتهامات الموجهة لكييف باستهداف مواقع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.

وصرح مسؤول أوكراني لـ "رويترز"، عبر الهاتف، بأنه: "على الرغم من إطلاق نار بأسلحة محظورة على مواقعنا، بما في ذلك 122 ملم من المدفعية، إلا أن القوات الأوكرانية لم تفتتح النار ردا على ذلك".

في وقت سابق من اليوم، اتهم الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الحكومية بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقالوا إنهم يحاولون معرفة ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو قُتل.

وجاءت التأكيدات بشأن القصف في بيان أصدره ممثلو جمهورية لوهانسك الشعبية التي نصبت نفسها. وقالت إن القوات الأوكرانية استخدمت قذائف مورتر وقاذفات قنابل ومدفع رشاش في أربع مناطق منفصلة، اليوم الخميس.

وجاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت بشكل فاضح نظام وقف إطلاق النار باستخدام أسلحة ثقيلة، والتي ينبغي وفقا لاتفاقيات مينسك سحبها"

لم يكن هناك رد فعل فوري من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ، التي تراقب الوضع في شرق أوكرانيا لكنها سحبت بعض مراقبيها في الأيام الأخيرة.

 

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