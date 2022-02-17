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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر في دبي

شذي حسون
شذي حسون

 


حرصت الفنانة العراقية شذي حسون على مشاركة جمهورها بصور لها على شاطئ البحر تستمع بإجازتها فى دبى بإطلالة مبهجة.

 

ونشرت شذى الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان أبيض، وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت شذى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


وطرحت النجمة العراقية شذي حسون يوم 15 فبراير  كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".


حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.


تفاصيل كلمة حلوة

أغنية “كلمة حلوة” لمحمد قماح و شذى حسون، من كلمات: رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع: محمد قماح، وميكس وماستر : خالد رؤوف، وجيتارات: جاليليو، إخراج : زوبيان وتوزيع شركة "شبكة ميوزيك" .


ونالت إعجاب الجمهور المصري والعربي وخاصة أنها المرة الأولي التي تغني بها شذى حسون بالمصري، وكانت مفاجأة للجميع وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.


وكان آخر أعمال المطربة شذى حسون،  أغنيتها  (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب و هذه الاغنية الخليجية من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت إشراف مصور المشاهير ذبيان سعد

 

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علي شاطئ البحر دبي شذى حسون إطلالة جذابة إطلالة مبهجة البحر في دبي

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