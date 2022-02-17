مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة الأوروبية تسعى إلى خلق شراكة إستراتيجية جديدة مع إفريقيا

قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ماكرون" والاتحاد الأوروبى يسعى إلى خلق شراكة استراتيجية كبيرة مع القارة الإفريقية، خاصة وأن القارة السمراء مليئة بالثروات المتعلقة بالطاقة، مضيفا:"القمة الأوروبية الإفريقية تسعي إلى خلق شراكة استيراتيجية جديدة مع إفريقيا".

وتابع عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" الاتحاد الأوروبى سيضخ 150 مليار يورو فى إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة بمشروعات التنمية والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا والتغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب".

وأشار إلي أن مشاكل القارة الإفريقية أصبحت مشاكل الاتحاد الأوروبى نظراً للعلاقات المشتركة وبخاصة فيما يتعلق في الإرهاب والتغيرات المناخية، مشدداً على أن تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية سنعكس بالإيجاب على القارة الأوروبية.