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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عميد آداب الفيوم: جان جاك روسو وضع نظرية في تربية الأطفال وأودع أبناءه في ملجأ

الدكتور أحمد عبدالسلام
الدكتور أحمد عبدالسلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم

قال الدكتور أحمد عبدالسلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، إن جان جاك روسو أول من اعترف بأخطائه في سيرته الذاتية وحملت عنوان "الاعترافات"، موضحًا: "لم نشهد قبله أي كاتب يعترف بأخطائه ويندم عليها وباح بأسراره الداخلية وعلاقاته النسائية والأخطاء التي ارتكبها في حياته".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي، أن معاناة روسو ولّدت فيلسوفا وكاتبا كبيرا، كما أنه مربيا إذ أن له نظرية في التربية ويتبعها العالم، موضحًا: "أنجب 5 أطفال وقام بإيداعهم في الملجأ وندم على ذلك وهو ما كتبه في كتاب الاعترافات".

وتابع: "أفكاره مازالت تؤثر فينا وهي على قدر كبير من الصحة، وفي القرن الثامن عشر تحدث عن طريقة التعليم وكيفية تربية الأطفال وهي طريقة صحيحة نتبعها حتى الآن، حيث يجب أن نعامل الأطفال على قدر عقولهم وليس على قدر عقولنا نحن".

وأكد: "يجب ان نعلم الأطفال عن طريق الحواس وأن نربي الحواس فيهم وطريقة التعليم يجب أن تكون عن طريق اللمس والتجربة وأصبح العالم كله الآن يتبع هذه الطريقة، ولا يجب أن يكون التعليم عن طريق التلقين لكنه لم يربي أطفاله".
 

كلية الاداب جامعة الفيوم قصواء الخلالي

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