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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضرى يستعيد ذكرياته فى كان 2021.. شاهد

الحضري
الحضري

استعاد عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر، ذكريات كاس الامم الافريقية في الكاميرون وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر”.

 

وظهر الحضري في الفيديو داخل الاتوبيس وهو يرقص احتفالا بفوز منتخب مصر علي المغرب في ربع نهائي امم افريقيا السابقة ويردد مع اللاعبين جاميكا"
 

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة استعدادا لمواجهتي السنغال بالمرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .
 

ويرفض كيروش فكرة إقامة معسكر خارج القاهرة في ظل رغبته في التدريب بشكل مستمر على استاد القاهرة الملعب المستضيف للمباراة .
 

وحدد الاتحاد الدولي للعبة “ فيفا ” 25 مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب بين مصر والسنغال على أن تكون مباراة الإياب في داكار يوم 28 مارس المقبل .
 

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، وكلف جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة .
 

ووجه كيروش بمتابعة دقيقة للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والوقوف على مستوى كل لاعب وتقديم تقرير شامل بكل التفاصيل عن حالة كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا من أجل اختيار أفضل العناصر .
 

ووجه كيروش مساعديه بالمتابعة الدقيقة لأبرز نجوم منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف أسود الترانجا ووضع أفل طريقة ممكن للتعامل معهم.
 

 

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عصام الحضري ذكريات كاس الامم الافريقية منتخب مصر حراس مرمى منتخب مصر

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