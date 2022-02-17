سارة ناجي تطل على جمهورها بإطلالة تخطف الأنظار



تألقت الفنانة سارة ناجي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بلوك أنيق.

وشاركت سارة ناجي صورا جديدة بلوك أنثوي، حيث ارتدت توب ستان منقوش بالاسود والذهبي والابيض، وبنطال مجسم اسود يبرز جمالها ورشاقتها، وحرصت على الظهور بلوك ميك أب يدعم طلتها وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها.



وتعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،ً بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، المسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.



وتقدم سارة شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذات أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظ والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، وتحدث بينهما مفارقات مثيرة .



مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.