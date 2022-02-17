الغضبان والقباج يناقشان تفعيل دور الجمعيات الأهلية مع الجهات المعنية

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وذلك في مقر الوزارة والذي يأتي في إطار التعاون والتواصل المستمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية ووزارة التضامن

وناقش اللقاء تفعيل دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بالمجتمع ،وكذلك عدد من الملفات الاخري

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لجهودها المتواصلة بمحافظة بورسعيد ولحرصها المستمر على التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتذليل كافة العقبات وتحقيق التعاون المثمر والفعال بين المؤسسات الاجتماعية والأجهزة التنفيذية .

واشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالدور الكبير لمحافظ بورسعيد، ودعمة لدور الجمعيات الأهلية مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من اجل تحقيق النجاح والانجاز

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث فى أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعى، موجهة الشكر للجمعيات الاهلية فى بورسعيد على جهودها فى المحافظة