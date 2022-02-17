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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرو أبيض .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة شتوية

داليا مصطفي
داليا مصطفي

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت داليا مصطفي في الصورة باطلالة شتوية مرتدية فرو باللون الابيض وهي تتجول بأحد الشوارع في إيطاليا ، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملى" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.

مسلسل الحرير المخملى بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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IMG_٢٠٢٢٠٢١٧_٢١٥٠٢٤
فرو ابيض الفنانة داليا مصطفى إطلالة شتوية صورة جديدة الحرير المخملى مسلسل الحرير المخملى

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