سعد عامر: الرقابة على الرقعة الزراعية ستكون من الجو والأرض

قال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية بوزارة الزراعة، إن الرقابة على الرقعة الزراعية ستكون من الجو والأرض، ولن يكون هناك أي تهاون في التعامل مع المعتدين.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، :" هناك توجيهات بضرورة الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية، وهو ما تم الآن من خلال طريقة احترافية وخارج الصندوق، بطريقة التعامل مع منع التعدى وليس التعامل بعد التعدى.

وأوضح:" هناك لجان على مستوى القرى في كافة محافظات الجمهورية، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية ولكن تنتظر موافقة المحافظين"..

وأكمل:" هناك من 14 إلى 15 محافظة لم تقر عمل لجان المنع..إنهاء قرارات المحافظين الخاصة بقرارات لجان المنع مهم جداً والتي ستكمل المنظومة".