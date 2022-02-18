عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خفة دم "عمرو يوسف" قبل أداء عبدالرحمن عيسى: "أنت طالع بمنظرين النهارده"

صدى البلد

مازح الفنان عمرو يوسف المتسابق عبدالرحمن عيسى خلال برنامج الدوم المذاع عبر فضائية ON، قائلًا:" إنت طالع بمنظرين النهاردة.. طب رقم البطاقة كام".

وجسد  المتسابق عبدالرحمن عيسى شخصية طفل عمره عشر سنوات مصاب بالسرطان، لتعترض لجنة التحيكم على آداءه بدافع أن المشهد يتطلب طفل في عمر التسع أو العشر سنوات.

 

وانطلقت أولى حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط وانطلاق منافسات المتسابقين، ويذاع البرنامج  على قناة “أون ”.

 

وانطلقت  مسابقات التقديم التليفزيوني، وضمت لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي  والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه.

 

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

 

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

 

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

الإعلامية لميس الحديدي الشرق الاوسط اكتشاف المواهب نجوى ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

ترشيحاتنا

سجدة شكر على مسرح الدوم.. متسابق يبهر الجميع بقصة حب لطيفة.. شاهد

إيهاب الكومي: استمرار الدوري هو الخيار الأفضل لإعداد المنتخب لمباراة السنغال

السعودية.. بيان عاجل للتحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء

من ريان لـ حيدر.. احتجاز طفل جديد في بئر بأفغانستان

إيهاب الكومي: الأهلي يتلقى أفضل معاملة في السودان

اتحاد الكرة: نبحث عن حل لاستكمال كأس مصر الموسم الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ