الأحد القادم.. جامعة أسوان تنظم حفل تخريج الدفعة السابعة من كلية الطب

صرح الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان أن كلية الطب ستنظم حفل تخريج الدفعة السابعة من كلية الطب وذلك يوم الأحد القادم ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ والذين يبلغ عددهم ٨٦ خريجا ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان.

ومن المقرر أن يشهد الحفل رؤساء الجامعة السابقين والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة ‏أسوان، ووكلاء كلية الطب ، والدكتور مصطفي أدام الطيري وكيل كلية الطب لشؤون الطلاب والدكتور محمد مصطفي حسين وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث .

كما سيحضر حفل التخرج الدكتور محمد مصطفي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أشرف معبد ‏المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبوالمجد مدير مستشفي الجراحة ، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، ونخبة من قيادات المجتمع المدني بأسوان ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري بأن حفل التخرج للدفعة ‏السابعة لعام 2021 بكلية طب أسوان تقليد يتم كل عام للخريجين ، مشيراً إلى أن السنة الدراسية الأولى بالكلية بدأت في ‏العام الدراسي 2013/2014 عقب صدور القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2013 بإنشاء ‏كلية الطب بجامعة أسوان، التي تم نقلها الي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة حتي أصبحت صرحا طبيا ينافس كليات الطب بمختلف الجامعات في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين من خلال مستشفيات جامعة أسوان .

وتشهد المستشفى الجامعى طفرة طبية غير مسبوقة بإضافة تخصصات جديدة وإنشاءات طبية مثل مستشفي الجامعة المركزي بالحرم الجامعي بصحاري وعدد من المراكز الطبية المتخصصة وكذلك جاري العمل علي قدم وساق بمستشفي الطوارئ وقريبا سيتم افتتاح مستشفي الباطنة وبهذه الافتتاحات قريبا ستشهد المنظومة الطبية بأسوان انفراجة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية المتميزة لمرضي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة وباقى الجهات المعنية لتشكيل لجنة مركزية يتبعها لجان فنية متخصصة على مستوى كل الوحدات المحلية وذلك تنفيذاً للتوجيهات المشددة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين أمس .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذه اللجان ستكون مسئولة عن الإزالة الفورية لأي تعدى جديد ، وخاصة أن وحدة رصد المتغيرات المكانية سترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور محدثة لموقف التعديات على الأراضى الزراعية لإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التى من شأنها منع التعديات فى مهدها ، مع معاقبة المتعديين والمخالفين.