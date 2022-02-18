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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريم صبرى: عملية تحويل مسار المعدة تعزل الجزء المسؤول عن زيادة الوزن

صدى البلد

رصد برنامج “البيه والهانم” المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة عن جراحات السمنة، خلال استضافة الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس.

وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن إحدى المريضات وزنها 170 كيلو جراماً تم عمل تحويل مسار معدة مصغر بالمنظار،  مشيرا إلى أنها كانت تعاني من السكر والضغط وارتفاع الدهون الضارة بالدم وانقطاع للنفس أثناء النوم.

وأضاف "صبري"، خلال  لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوى ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المريضة لم تكن تستطيع عمل شغلها بالشكل الطبيعي، مؤكدًا أنها مشكلة لدى من يعانون من السمنة، ولكن بعد أول أسبوع من إنقاص الوزن يستطيع المريض أن يتنفس بشكل طبيعي.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، أن عمليات تحويل مسار المعدة عن طريق المنظار من العمليات القوية في إنقاص الوزن، وتجرى بالمنظار عن طريق فتحات صغيرة في البطن، ومدتها نصف ساعة إلى ساعة ويستقر المريض في المستشفى بعدها لمدة 12 ساعة ضمن منظومة الاطمئنان.

جراحة تحويل مسار المعدة المصغر من أبسط أنواع الجراحات

 

وقال الدكتور كريم صبري، إن عملية تحويل مسار المعدة تعمل على تقليل كمية الأكل وعزل الجزء المسؤول عن هرمون زيادة الوزن، واستبعاد بداية الأمعاء المسؤولة عن امتصاص 70%من السكريات الدهون.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوى ورنا عرفة ،  ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم  السبت، أن من يعانون من زيادة الوزن وسكر يصابون بعدة أمراض، وعملية تحويل مسار المعدة تعيد التوازن للجهاز الهضمي لهم وبالتالى علاج جزئي لمرضى السكر من النوع الثاني.

وأشار أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إلى أن عمليات تحويل مسار المعدة المصغر تعتبر أبسط أنوع تحويل المسار وهناك عمليات أخرى لبعض الأشخاص سواء مصابون بالفتاء أو تعرضوا لعمليات جراحية سابقة.

ونصح الدكتور كريم صبري، بهذه الجراحة لكل من هم مصابون بالسمنة والسكر من النوع الثاني، ومن هم يعانون من زيادة للوزن أكثر من 150 كيلو جرام.

تحويل مسار تحويل مسار معدة صدى البلد جراحات السمنة المنظار

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