هل تختلف أعراض السكري لدى النساء عن الرجال ؟

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة والخطيرة، ويشكل نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ما بين 90 إلى 95%، ولكن هل تختلف أعراض السكري بين الرجال والنساء، وهو ما نقوم بمعرفته في السطور التالية.

أعراض مرض السكري لدى النساء

وأفادت الأبحاث، انه تميل النساء إلى التشخيص في وقت مبكر عن الرجال عند الإصابة بمرض السكري، وذلك لأنهم معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من الرجال فور إصابتهم .







وتشير الإحصاءات ، إلى أن 2.4% من الرجال في إنجلترا الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما يعانون من مرض السكري مقارنة بـ 1.2% فقط من النساء في العمر نفسه، وفقا لما نشر في موقع اكسبريس.

وتختلف علامات الإصابة بمرض السكري بين النساء والرجال، وذلك منذ الصغر لأن هذه الحالة يمكن أن تستمر دون اكتشافها لمدة 10 سنوات أو أكثر لهذا السبب، يعاني أكثر من نصف الأشخاص المصابين بمرض السكري من مضاعفات في هذه المرحلة.



وهناك بعض العلامات المبكرة لمرض السكري والتي تختلف بين الرجال والنساء، لكن في البداية سنقوم بذكر أعراض مرض السكري العامة؛ حيث أن معظم أعراض مرض السكري هي نفسها عند الرجال والنساء، ومن أبرز الأعراض العامة لمرض السكري النوع 2 ما يلي :



- التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

- الشعور بالعطش طوال الوقت

- الشعور بالتعب الشديد

- فقدان الوزن دون محاولة

- الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

- استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء

- عدم وضوح الرؤية



ويمكن أن تختلف أعراض مرض السكري باختلاف الجنس؛ حيث تعرف اعراض مرض السكري بأنها نفسها بشكل عام لدى الرجال والنساء، ولكن هناك بعض الاختلافات بين الجنسين مع تقدم الحالة؛ حيث يعاني الرجال من فقدان كتلة العضلات والقلاع التناسلي .

ويمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من مضاعفات صحية خطيرة عند الإصابة بمرض السكري، مثل : البتر والاعتلال العصبي واعتلال الشبكية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى إذا لم يتمكنوا من إدارة هذه الحالة.

أعراض مرض السكري لدى النساء





وفي الواقع، يعاني 45% من مرضى السكري من ضعف الانتصاب بسبب تلف الأعصاب والعضلات والأوعية الدموية، وحقيقة أن الرجال يمكن أن يصابوا بمرض السكري عند انخفاض مؤشر كتلة الجسم مع مضاعفات إضافية، مثل : ضعف الانتصاب وفقدان كتلة العضلات، يمكن أن تكون بسبب فقدان هرمون التستوستيرون في وقت لاحق من الحياة.



وتتعرض النساء لفرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى والاكتئاب/ مما يجعلها أكثر خطورة على حياة النساء مقارنة بالرجال، وتعاني النساء أيضا من بعض الأعراض المبكرة المختلفة، مثل : عدوى الخميرة التناسلية التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة الفموية.

وتعاني بعض الإناث من الخلل الوظيفي الجنسي ومتلازمة تكيس المبايض، وتتغير أعراض مرض السكري أيضا إلى جانب انقطاع الطمث لدى النساء لأن الحالة تؤثر على كيفية استخدام أجسامهم للأنسولين.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين الإصابة بمرض السكري لدى الإناث وتغير الهرمونات إلى زيادة أخرى في نسبة الجلوكوز في الدم وزيادة الوزن ومشاكل النوم. لذلك، فإن النساء الأكبر سنا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بنظرائهم من الرجال، لديهم مخاطر أعلى من المضاعفات التي تهدد الحياة.