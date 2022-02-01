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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة بسيطة تمنع ظهور مرض السكري

السكري
السكري

يعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا أساسيًا للجميع - ولكنه أكثر أهمية إذا كنت تعاني من مرض السكري.

يجب على مرضى السكر أن ينظروا عن كثب في عدد الكربوهيدرات في وجباتهم الغذائية عند التخطيط لوجباتهم - ولكن وجدت إحدى الدراسات النمط الأفضل لمرضى السكر من النوع 2.

ووفقا لموقع nypost، في النوع 2 تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين، لذلك هناك حاجة إلى كمية أكبر للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

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منها السكري.. خبيرة: السمنة تسبب 44 مرضا

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علامات مرض السكري في فمك وتنفسك .. انتبه

من المهم أن تستشير طبيبك دائمًا إذا كنت مصابًا بالسكري إذا كنت ستغير نظامك الغذائي أو نمط حياتك.

وجد الخبراء أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في السيطرة وحتى القضاء على مرض السكري من النوع 2.

لقد ارتفعت شعبية هذا النوع من الأكل لأنه يعتبر أقل صعوبة من مشاهدة ما تأكله باستمرار.

يتطلب الأمر فقط الدافع لتجنب الطعام لفترة من الوقت ، على سبيل المثال بين الساعة 6 مساءً وظهيرة اليوم التالي.

يُوصف الصيام المتقطع أيضًا بأنه يحسن الصحة ، مثل ضغط الدم والكوليسترول.

يقول الخبراء إنه بسبب ما يسمى بسهولة النظام الغذائي ، فإن الصيام المتقطع يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

كتب المؤلفون في دورية لمرض السكري السريري وعلم الغدد الصماء بتحليل قواعد البيانات للمقالات والتجارب السريرية وسلسلة الحالات المتعلقة بمرض السكري من النوع 2 والصيام المتقطع.

السكري مرض السكري ضغط الدم الصيام المتقطع الغدد الصماء

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