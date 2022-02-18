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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيب على الرجالة .. ميدو يعلق على ضرب عروس الإسماعيلية

ميدو
ميدو

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استيائه من واقعة اعتداء عريس الإسماعيلية بالضرب على زوجته قبل حفل زفافهما.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "بيتفرجوا على الرجالة بتضرب مراتاتها ومفيش حد بيتحرك.. لا يمكن يكون في دين بيقول إن الراجل يضرب مراته اللي المفروض تكون عنده أمانه من أهلها.. حط ايديه في ايد أبوها وتعهد أنه يحافظ عليها.. والله عيب على الرجالة وعيب إن مايطلعش قانون يجرم ضرب الزوجة".

وظهرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد واقعة اعتداء عريس الإسماعيلية على زوجته في ليلة الفرح، والتي حررت محضرا بهذا التعدي في قسم الشرطة، إلا أنها تنازلت بعد ذلك سريعا عن هذا المحضر وعادت بعد ذلك إلى بيت زوجها وكأن شيئا لم يحدث.

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