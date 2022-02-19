صحف الكويت .. الإمارات والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.. بايدن : بوتين قرر غزو أوكرانيا..الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ

الصحة العالمية تختار مصر وتونس ضمن 6 دول أفريقية لإنتاج اللقاحات

ليبيا.. الدبيبة يطالب مجلسي النواب والدولة بالدفع نحو إجراء الانتخابات

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الإمارات والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

صور للأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا

بريطانيا تحمّل روسيا مسؤولية الهجمات السيبرانية التي استهدفت أوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن منظمة الصحة العالمية عن اختيار ست دول أفريقية، من بينها مصر وتونس، للحصول على تكنولوجيا متطورة، لفتح مراكز لإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورورنا.

وستحصل مصر وتونس والسنغال وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا على التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج لقاحي فايزر بيونتيك وموديرنا، من أجل مساعدة القارة الأفريقية على توفير ما يكفيها من اللقاحات.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، طالب مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا.

وطالب الدبيبة، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة و الأجهزة القضائية، بالاستماع للشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات، لأنه لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى الانتخابات، معبرًا عن رفضه التمديد للأجسام الحالية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد مدد حالة الطوارئ في البلاد‭‭ ‬‬حتى 31 ديسمبر 2022.

ولفتت "الأنباء" إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، أعلن إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات في مدينة نابلس، وقلقيلية، بالضفة الغربية.

وقالت "الوطن" إن الإمارات والهند وقعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعى الدولتان إلى تعزيز اقتصاداتهما بعد جائحة فيروس كورونا، من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى خفض كافة الرسوم الجمركية على سلع الدولتين؛ بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

دوليًا، نقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه واثق من أنه نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتّخذ قراره بغزو أوكرانيا، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الأوان لم يفت للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي لهذه الأزمة.

وذكرت "الأنباء" أن شركة الصور الأمريكية ماكسار قالت إن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر روسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت ماكسار إن الصور تظهر انتشارا ضخما جديدا لطائرات هليكوبتر في شمال غرب روسيا البيضاء ونشر مجموعة قتالية للدبابات وناقلات جنود ومعدات دعم في مطار ميليروفو الواقع على بعد 16 ميلا من الحدود الأوكرانية.

وأفادت "الوطن" بأن الحكومة البريطانية، اتهمت الاستخبارات الروسية بالوقوف خلف الهجمات السيبرانية التي استهدفت، هذا الأسبوع، مواقع إلكترونية تابعة لكييف ومصارف في أوكرانيا.