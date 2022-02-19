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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما لا نعرفه عن مريم يشارك بالمسابقة الرسمية بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

مهرجان اسوان
مهرجان اسوان

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مشاركة الفيلم المصري القصير "ما لا نعرفه عن مريم"، في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة السادسة من المهرجان، المقرر إقامته في الفترة من 23 فبراير إلى 28 فبراير الجاري.


فيلم "ما لا نعرفة عن مريم" يشارك ضمن 24 فيلما قصيرا من دول عربية وأجنبية، من مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وأسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين وجنوب إفريقيا، والفيلم حظى مؤخرا بالمشاركة في كبرى المهرجانات العالمية، وكان العرض العالمي الأول له من خلال مهرجان "كليرمون فيران" السينمائي الدولي، والذي يعد أهم وأكبر مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة في العالم، ثم توالت المشاركات وحصل على الجائزة البرونزية من مهرجان برشلونة السينمائي الدولي وجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط بفرنسا.


"ما لا نعرفه عن مريم" تدور قصته حول سيده تدعى "مريم" تذهب إلى أحد المستشفىيات الحكومية مع زوجها وابنتها، وهي تعاني من آلام شديد في المعدة، وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارا مختلفا وغير متوقع بين أفراد الأسرة، حيث يركز العمل بشكل أساسي على هشاشة العلاقات الزوجية في مصر، الفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وبطولة دعاء عريقات وعماد غنيم وأسامة عبد الله.
 

 

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