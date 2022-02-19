الاتحاد الأوروبي: مؤتمر ميونخ للأمن يبحث الحلول السلمية للأزمات الحالية في العالم

أكد الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2022، الذي بدأ فعالياته يوم أمس لمدة ثلاثة أيام، يجمع صانعي القرار الرئيسيين في العالم لمناقشة النهج المشتركة والحلول السلمية للأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية على المستويين العالمي والإقليمي.



وأفادت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم السبت - بأن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، سيمثل الاتحاد الأوروبي في اجتماع مرتقب لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة ألمانيا، وسيتحدث في حدث تستضيفه الهند حول أوراسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، ويشارك في الحدث الخاص بالحوار الإقليمي في الشرق الأوسط.



وأضاف البيان أن بوريل سيتحدث أيضا في جلسة بعنوان "ألغ كتم صوتك: السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية ولغة القوة" ينتظر عقدها يوم غد الأحد، ثم سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جميع أنحاء العالم.

