عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يمكن دمج لقاحي الإنفلونزا وكورونا معًا؟.. طبيبة تجيب

صدى البلد

قالت الدكتورة هايدي سمير رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بجامعة حلوان، إن العمل على إنتاج اللقاحات سيتم تحت مظلة الصحة العالمية سواء فب الجزء الخاص بابنية التحتية أو الجزء الخاص بتبادل المعلومات و تدريب الكفاءات التي ستقوم بالتصنيع .

وأضافت هايدي سمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" والمُذاع على فضائية " دي إم سي"، أن نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح ستساهم بوجود اللقاح بكميات كبيرة ، متابعة أن وجود تكنولوجيا اللقاحات في الدول الإفريقية التي تم اختيارها ستساهم في بشكل كبير في تحقيق عدالة التوزيع في اللقاحات.

وأجابت “سمير” عن سؤال :" هل سيتم دمج لقاحي الأنفلونزا وكورونا معًا ؟"، قائلة إنه في بداية هذا الشتاء أعلنت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2021 أنه يجب تلقي لقاح الأنفلونزا بعد مرور 15 يوم على تلقي لقاح كورونا ، ثم أعلنت أنه يمكن تلقي اللقاحين في نفس الوقت دون أيتعارض أحدهما مع الأخر ، أما بالنسبة لدمجهما معًا في لقاح واحد فهذا سيحتاج عدد من الدراسات وذلك لاحتمالية اختلاف طرق التخزين لكلاً منهما .

 

وفي سياق متصل، قال د. عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن إنتاج مصر للقاح كورونا ، لم يأتي من فراغ وليس وليد اليوم وعمل على تأمين الحاضر والمستقبل، متابعا: مصر سبقت الفكر الذى تم الإعلان عنه بالأمس الخاص، بنقل التكنولوجيا الطبية لتصنيع اللقاحات داخل أفريقيا.

وأضاف "عوض تاج الدين" ، أن الدولة تعاملت مع فكرة إنتاج وتصنيع لقاحات كورونا بفكير استراتيجي قومي رئاسي، وذلك للحد من تدعيات أزمة كورونا والصراع للحصول على اللقاحات.

ولفت إلى أن عدد سكان أفريقيا الحاصلين على لقاح كورونا لم يتخطى الـ 11% حتى الآن، مسترسلا: مصر سعت للحصول على اللقاحات من كافة المصادر، ولم نتوقف عند هذه النقطة فقط بل سعينا إلى تصنيع اللقاحات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية توطين صناعة اللقاحات للحد من أزمة كورونا، متابعا:" فكرة نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات داخل أفريقيا أمر هام للغاية وسيعمل بشكل كبير على تحجيم شدة الجائحة داخل أفريقيا.

 

وشدد على أن تعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا كان بمثابة تجربة احترافية فريدة من نوعها، وعليه نجحنا في السيطرة علي الأزمة بشكل كبير.

الصحة العالمية لقاحات كورونا الصحة تكنولوجيا إنتاج اللقاحات اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

إصابة 13 راكبا في انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب الزعفرانة بسبب الأمطار

ترشيحاتنا

كيف سيغزو الروس أوكرانيا؟.. خبراء يكشفون الطريقة التي سيهاجمون بها كييف

دعاء المطر الغزير والبرق والرعد.. أدعية مستجابة رددها الآن

توماس مولر: أتمنى زيارة ملعب الأهلي «بايرن ميونخ مصر»| فيديو

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 19 فبراير 2022

سعر ومواصفات سوبارو امبريزا 2022 في مصر    

الضرائب: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والحد من الاقتصاد غير الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

بعد تصدرها التريند بمسلسل أبو العروسة .. كارولين عزمي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش |فيديو

قصة خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ