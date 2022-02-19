أول تعليق من ابنة أحمد بدير على الحكم ضد مي العيدان

علقت سارة أحمد بدير ، في منشور لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الحكم الصادر لصالح والدها ضد المذيعة الكويتية مي العيدان.

وكتبت ابنة أحمد بدير ، في منشورها عبر فيسبوك: «الحمد لله .. كنت على تمام الثقه فى عداله ونزاهه القضاء الكويتي.. شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد على رغبتنا فى مواجهة ظاهره التنمر وعدم الوقوف سلبا امام تفشي هذه الظاهره البغيضه فى المجتمع».

تعليق سارة بدير

الحكم لصالح أحمد بدير

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالكويت قرارها بإلغاء حكم براءة المذيعة مي العيدان فى قضية الإساءة إلى الفنان القدير أحمد بدير وتغريمها 500 دينار .

وقررت محكمة الاستئناف بالكويت إلغاء الحكم السابق بالبراءة والذي صدرمن محكمة أول درجة ، وأصدرت حكمها الجديد بتغريم مى العيدان 500 دينار، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وقال المحامى أشرف عبد العزيز فى تصريحات لـ صدى البلد ، انه من المقرر ان يطالب الفنان أحمد بدير بتعويض مادي مليون دينار بعد الإساءه له.

أحدث أعمال أحمد بدير

الفنان أحمد بدير كان أسند القضية الى كل من المحامى المصرى أشرف عبد العزيز والمحامى الكويتى حسين العصفور ، ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، بعد إصدار الحكم الجديد.

نقل عام :

ومن ناحية أخرى يعرض للفنان احمد بدير حالياً مسلسل نقل عام ، والذى تدور أحداثه فى أطار اجتماعى حيث يطرح العديد من القضايا التى تهم الاسرة المصرية.

مسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة.