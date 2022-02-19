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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دافعت عن ضرب عروس.. ياسمين عز مهددة بالإيقاف وأزمتها مع مفيد فوزي

ياسمين عز
ياسمين عز

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا بعد حلقتها التي دافعت فيها عن عريس الإسماعيلية الذي قام بضرب عروسته في ليلة زفافهما.

مطالبات بوقف ياسمين عز

هجوم شرس تعرضت له ياسمين عز ومطالبات من قبل السوشيال ميديا بوقفها عن العمل بسبب تصريحاتها المدافعة عن ضرب عريس الإسماعيلية لعروسه يوم زفافهما في الشارع وذلك تحت هاشتاج "أوقفوا ياسمين عز".

وقالت ياسمين عز: «عروسة الإسماعيلية بنت أصول عرفت تحتوي الموقف، وتحتوي جوزها، الراجل هدية ربنا، والراجل بطبعه حمش، وهو نعمة من ربنا عليكي حبيه بعنيكي وحافظي عليه».

وتابعت: «دي عروسة أصيلة  ومش معقول هتبوظ حب 13 سنة عشان موقف مش معروف سببه، أحنا لينا بالنهاية، وأكيد العريس له رصيد كبير أوي عند عروسته عشان تغفرله».

واستكملت: «سعادة المرأة وبتكمن في وجود الراجل في حياتها واللي تقولك لما تضربني أو من أول خلاف تتطلقي دي مش بتحبك، ووقتها هتقعدي في البيت، فمش أي حاجة تحصل من الراجل نقول يلا طلاق».

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التحقيق مع الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن واقعة عروسة الإسماعيلية.

وكشفت نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي طارق سعدة عن دراسة النقابة لإيقاف ياسمين عز بعد ما بدر منها في الحلقة التي علقت فيها على ضرب عروس الإسماعيلية.

لم يكتف جمهور السوشيال ميديا عند هذا الحد بل قام أيضا بمقارنتها بعدد من الاعلاميات ولعل من أبرزهن الإعلامية رضوى الشربيني والتي تدافع عن المرأة وتجرم ضرب الزوج لزوجته.

مشوار ياسمين عز 

تعد الإعلامية ياسمين عز من مواليد 1988 أي أن تبلغ من العمر 33 عاما وتعمل في قنوات mbc وكان لها تجربة في التمثيل من خلال مسلسل بره الدنيا مع المخرج مجدي أبو عميرة الذي رشحها للعمل ولكن مجال الميديا كان هدفها وتوجهت إلى الإعلام حيث كان بدايتها من خلال برنامج "عز الشباب" واتصلت بعدد من القنوات الفضائية إلى أن استقرت في قناة mbc وتقدم حاليا برنامج "نص الكلام".

ياسمين عز تدافع عن عروس الإسماعيلية: بنت أصول والراجل هدية ربنا لينا

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أزمات ياسمين عز

ودخلت ياسمين عز في بعض الصدمات مع ضيوفها ولعل من أبرزها موقفها مع الإعلامي مفيد فوزى والذى عاتبها على الهواء بسبب عدم استقبالها له بشكل جيد فور دخوله الاستوديو وهو الأمر الذي بررته ياسمين بأن سبب عدم استقبالها له هو عدم قدرتها على الحركة بسبب الميكروفون المعلق بها. 

كما دخلت في جدل مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش والذي وصفته بالسوسة ليرد عليها "تعرفيني". 

مفيد فوزي الاعلامية ياسمين عز عروسة الإسماعيلية عريس الإسماعيلية برنامج نص الكلام

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