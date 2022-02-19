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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ ورفع مخلفات الأمطار

امطار بني سويف
امطار بني سويف


 

 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد لأية طوارئ تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس،خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ ،في الفترة من 18 وحتى 20 من فبراير الجاري،وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد.

حيث وجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية و الطرق الرئيسية ،مشددا على تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار،ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة،وتفعيل غرف العمليات وجاهزيةالمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات،والتواصل  المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة  لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها  وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

 

 

 

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات ومسئولي شركة الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أوأسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين،مؤكدا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والميادين الرئيسية،لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق مع الجهات المعنية،وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري،لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

ووجه المحافظ باستمرار مراجعة خطة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف مياه  الأمطار.

حيث واصلت الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها على مستوى المحافظة ، جهودها في التعامل مع تاعيات موجة الطقس السيئ ، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه ، والمرور على  ى شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق ،ومخرات السيول ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة آثار الطقس السيئ أو أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب  التنسيق مع  شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالة أي أحداث طارئة.

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