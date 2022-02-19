السكة الحديد تشكل غرفة طوارىء لمواجهة الطقس السيء.. وتعتذر عن تأخيرات القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد ، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد ، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فقد تم عمل غرفه طوارىء رئيسيه وكذلك عدة غرف طوارىء بالمناطق على مستوى الجمهورية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن ذلك جاء لإزالة أى أعطال قد تحدث أولا بأول ، وحرصا على سلامة وأمان الركاب.

وأوضحت أنه تم تخفيض سرعة القطارات الأمر الذي يؤدي إلي تأخير بعض القطارات بالوجة القبلي لمدة ساعتين و45 دقيقة للوجة البحري بالإضافة إلي مدة التهدية التي تتطلبها تطوير نظم الإشارات.

واعتذرت الهيئة، لجمهور الركاب عن هذا التاخير الخارج عن إرادة الهيئة ، خاصة وأن الهيئة لاتتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.