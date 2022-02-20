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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم | الطلاب يتوافدون على المدارس بجميع المحافظات.. والتعليم تتمسك بتسجيل الغياب… انطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات .. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الطلاب يتوافدون على المدارس بجميع المحافظات.. والتعليم تتمسك بتسجيل الغياب

يتوافد الان الطلاب على مدارس القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية ، حيث تنتظم الدراسة بـ الترم الثاني اليوم الأحد 20 فبراير 2022 في جميع المدارس بشكل كامل بما فيها مدارس القاهرة والجيزة ، بعد أن انتظمت الدراسة امس السبت بشكل جزئي في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت.

 

آخر موعد ل كلية التخطيط العمرانى للالتماس على النتائج .. اليوم

اعلن الدكتور هشام محمد البرملجى عميد كلية التخطيط الاقليمى و العمرانى جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٢ .

 

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس..الأربعاء

أعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى  2021 / 2022  لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS  ، بدء من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.

 

انطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات .. اليوم

تنطلق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من  وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.
 

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية ببرنامج التعليم المدني

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن تنظيمه لدورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة  ، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى .

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مهارات الاتصال.... اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم.. انطلاق الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس

ينطلق اليوم"الأحد"، الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس، وهو راديو إنترنت يقدمه مجموعة من الشباب ويبث من داخل استوديو الدكتورة فاطمة القلينى التابع لوحدة الاستوديو والإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة.

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