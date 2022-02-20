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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع بداية الترم الثاني.. نصائح للطلاب للوقاية من فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

بدأ اليوم الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس و الجامعات أيضا، ولكن يشعر الكثير من أولياء الأمور بالخوف والقلق على أطفالهم و أبنائهم  نتيجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

لذلك قدم الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم أستاذ الأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من النصائح التي يجب مراعاتها خلال الفصل الدراسي الثاني لكي تحمي أطفالك من الإصابة بـ فيروس كورونا.

كيف نحمي الطلاب من الإصابة بـ فيروس كورونا؟


- الأطفال من سن ٦ سنوات لابد من ارتداء الكمامات على قدر المستطاع، بالأخص داخل الفصول وكذلك المعلمين والموظفين والعمال.
- تهوية الفصول والأماكن المغلقة جيدا.
-إذا كان  الطفل له تطعيم ولم يحصل عليه يبادر أولياء الأمور بالتقدم لحصول ابنهم على التطعيم في أقرب وقت ممكن.
-إذا كان  الطفل ، ولي الأمر ، المعلم ، الموظف له أدوية مزمنة يحصل عليها بانتظام يجب أن يحاول ضبط الأمراض المزمنة قدر المستطاع.
- إذا كان الطفل ، ولى الأمر ، المعلم، الموظف ظهرت عليه أعراض فعليه عزل نفسه فورا ويبلغ مرضي ويتابع مع التأمين الصحي ولو حدث رفض يحصل على إجازة على حسابه لصحته وصحة من حوله.
- الاهتمام بغسل اليدين و النظافة جيدا.
-عدم مشاركة الطلاب الأدوات المدرسية مع بعضهم البعض. 
 

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