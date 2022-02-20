بحضور شخصيات بارزة.. كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تقيم مؤتمرها الدولي

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان المؤتمر الدولي للكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد الكلية.

ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر، وبعض السفراء وعدد كبير من الباحثين.

وتقام فعاليات المؤتمر في الفترة من الجمعة ٢٥ فبراير إلى الأحد ٢٧ فبراير، ويتم الافتتاح في فندق فيرمونت نايل سيتي كورنيش النيل واليوم الثاني والثالث بفندق كلية السياحة والفنادق.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي اهتمام جامعة حلوان بالمؤتمرات الدولية التي تساهم في تعزيز مهارات الباحثين والطلاب في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن التواصل مع القيادات هو إحدى الوسائل الهامة لتبادل الخبرات، خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب والبحث العلمي.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب أن المؤتمر يهدف إلى إجراء الأبحاث العلميه فى مجال الرقمنة في السياحة والضيافة، هذا التوجه الذي يمثل نقطة تحول هامة في الأداء وتقديم الخدمة لمجاراة العصر الحديث، بالإضافة إلى ربط والتقاء أفكار وتوجهات سوق العمل بأفكار الأكاديميين مما يولد نتائج ومقترحات وآليات أداء تطبيقية ومواكبة العصر الحديث تفيد كلا الجانبين في أدائه، وكذلك إفادة الباحثين والدارسين المصريين والأجانب باستنباط أفكار تمثل موضوعات لرسائل وأبحاث علمية تواجه مشكلات ومعوقات صناعة السياحة والضيافة في مصر، وتبادل الخبرات العلمية بين المدارس الأكاديمية المختلفة فى مصر ودول العالم.

وذكرت أنه يشارك فى المؤتمر 10 دول بخلاف مصر، وذلك فى سابقة لم تشهدها صناعة السياحة فى مصر، وهي “ألمانيا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، والهند، وروسيا، وفرنسا، والسعودية، وليبيا”.