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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صخرة دفاعات الأهلي.. أبرز أرقام محمد عبد المنعم خلال مباراة الهلال السوداني

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع نظيره فريق الهلال السوداني سلبيا، فى إطار منافسات الجولة الثانية فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق صنداونز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

 

وقاد محمد عبدالمنعم، دفاعات الشياطين الحمر إلى الحفاظ على خطوطه الخلفية من أية إختراقات هلالية على ملعب الجوهرة الزرقاء.

 

صدى البلد يستعرض أبرز أرقام محمد عبد المنعم فى مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني:

 

يعتبر محمد عبد المنعم أمام الهلال السوداني أكثر لاعب استخلصا للكورة من أقدام المنافسين بواقع 21 مرة

يعد محمد عبد المنعم أكثرر لاعب قام بمراوغات ناجحة ضد الخصم 4 من 4 بدقة 100٪

مدافع النادى الأهلى يعتبر أكثر لاعب قام بارسال تمريرات قصيرة ناجحة بدقة 100 %

ساهم محمد عبد المنعم فى إنقاذ أهداف محققة فى مباراة الهلال السوداني بواقع هدفين.

لم يرتكب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي أي خطأ خلال مباراة الهلال السوداني

محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى على مدار مجريات المباراة لم يفقد الكورة ولم تتم مرواغته من لاعبي الفريق المنافس.

 

كان الجهاز الطبي للنادي الأهلي قرر خضوع محمد عبدالمنعم  لاعب الفريق، للأشعة من أجل زيادة الاطمئنان على سلامته، ولتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الأهلي المقبل أمام مصر المقاصة.

ويخضع محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أشعة على الرأس خلال الساعات الجارية من أجل الاطمئنان على سلامته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن اللاعب حالته مستقرة إلا أن هناك فحوصات طبية سيخضع لها اللاعب بعد تعرضه لكدمة في الرأس تسببت له في دوخة شديدة.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق مصر المقاصة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري في لقاء سوف يحتضنه ملعب استاد السلام.

الأهلى الهلال السوداني محمد عبدالمنعم دوري ابطال افريقيا موسيمانى

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صخرة دفاعات الأهلي.. أبرز أرقام محمد عبد المنعم خلال مباراة الهلال السوداني

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