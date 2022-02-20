اقتصاد الأردن.. البورصة تغلق تعاملات اليوم على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.71%، عند مستوى 2146.68 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 ملايين سهم.

وبحسب تقرير عبر الوكالة الرسمية فقد جاءت تعاملات اليوم بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 3.5 ملايين دينار أردني، خلال نتيجة تنفيذ 2508 صفقات على مدار الجلسة.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 2ر57 نقطة عند مستوى 8ر7571 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 75ر0 في المئة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر220 مليون سهم, عبر 11109 صفقات نقدية, بقيمة 54 مليون دينار، وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 4ر63 نقطة لينهي تداولاته عند 37ر6313 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 1 في المئة، جراء تداول 6ر149 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 6390 صفقة نقدية, بقيمة 8ر19 مليون دينار.

مؤشر السوق الأول



وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة, ما يعادل 6ر55 نقطة, ليبلغ مستوى 36ر8217 نقطة, من خلال تداول 6ر70 مليون سهم, عبر 4719 صفقة, بقيمة 18ر34 مليون دينار.